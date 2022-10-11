Çorum Belediyesi, Ulu Mezarlık alt kapısının hemen yanında bulunan alana yeni Mezarlıklar Müdürlüğü binası inşa edildi. 2021 yılında yapımına başlanan proje, geçtiğimiz aylarda tamamlanmıştı. Mezarlıklar Müdürlüğü de taşınma işlemini tamamlandı.



Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, yeni binayı ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Müdürlük personeliyle görüşen Başkan Aşgın, kolaylıklar diledi, sorun ve talepleri dinledi.

Başkan Aşgın, “Doğumdan ölüme kadar her alanda belediye hizmetleri ile hemşehrilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Halkımızın en mutlu günlerinde olduğu gibi en zor ve kederli günlerinde de yanında olmak bizim boynumuzun borcudur. Baştan sona cenaze ve defin işlemlerini kolaylaştırmayı amacıyla bu projeyi hayat geçirdik. Bu kapsamda daha önceden ücretli olarak sunulan defin işlemini tamamen ücretsiz hale getirmiştik” diye konuştu.

Ulumezar yanında yapılan ve 3 bin 223 metrekare arsa üzerine inşa edilen Mezarlıklar Müdürlüğü 2 kattan oluşuyor. Bina içerisinde idari birimler için odalar, toplam 46 kişilik 2 bekleme odası, 40 kişilik taziye odası ve 14 morg kabini ile bay ve bayanlar için ayrı ayrı 2 adet gasilhane bulunuyor.



(Volkan SINAYUÇ)

