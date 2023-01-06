İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, bir internet sitesinde “Bektaş’ın genişletilmiş il başkanları toplantısına katılmaması tepki çekti” başlığıyla verilen habere tepki gösterdi.

Haberde “genişletilmiş il başkanları toplantısına oturum parası için katılmadı” denildiğini belirten Bektaş, “Eşim rahatsız olduğu için sürekli hastaneye götürmek zorunda kalıyorum. Eşimin rahatsızlığıyla ilgili durumu Genel Merkezimize de bildirdim ve toplantı için izin aldım” dedi.

Kendisinin aranıp “toplantıya neden katılmadınız?” diye sorulması halinde gerekli yanıtı vereceğini, ancak kendisine böyle bir soru sorulmadığını kaydeden Bektaş, “Meclis başkanlığım süresince tüyü bitmemiş yetimin hakkını korumak için elimden geleni yaptım ve yapmaya da devam edeceğim” dedi. (Taner ŞİMŞEK)

