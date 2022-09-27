Başta çilek olmak üzere armut, ceviz, üzüm, elma gibi meyvelerin üretiminde söz sahibi bir bölge olan Şeyh Köyü ve bağlılarında üreticiler mazot, gübre, elektrik gibi temel girdilerin pahalılığından yakınıyor.



Şeyh Karaşar Köyü’nde Hüseyin Şahin ile bir süre sohbet eden Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve beraberindeki parti yöneticileri, üretim durumu hakkında bilgi aldı.

Alışveriş yapmayı da ihmal etmeyen parti yöneticileri, üreticinin emeğinin karşılığını aldığı, yüzünün güldüğü günler temennisinde bulundu.

Ziyarete; CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ile birlikte eşi Perinay Gazioğlu Tahtasız, CHP İskilip İlçe Başkanı Yusuf Var, İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Hanim Ergül, Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Uğur Eke, İl Başkan Yardımcısı Ümit Er, kadın ve gençlik kolları üyelerinin yanı sıra bazı partililer de hazır bulundu.



(Volkan SINAYUÇ)

