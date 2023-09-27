Tahmini Okuma Süresi: dakika

Kandil dolayısıyla İl Müftülüğü ve Çorum Belediyesi işbirliğinde “Mevlid Kandili Özel Programı” düzenlendi.

Akşemseddin Camii’nde önceki akşam düzenlenen program, İstanbul Üsküdar Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden oluşan musiki grubunun seslendirdiği Mevlidi Şerif ve ilahilerle başladı.

Camiyi dolduran vatandaşlar, tasavvuf musikisi ile manevi coşkuya ulaşırken İl Müftüsü Muharrem Biçer’in sohbet ve duasıyla da duygusal anlar yaşadı.



Çorum İl Müftüsü Muharrem Biçer, “Gelin kardeşlerim. Bu geceyi fırsat bilerek hayatımızda bir dönüm noktası oluşturalım. Kendimize bir çeki düzen verelim. Efendimizin sünnetini hayatımıza uygulamaya çalışalım. Ona layık ümmet olmak için kendimize bir söz verelim.” dedi.

Kılınan yatsı namazının ardından cemaat, mevlid kandilini dualarla idrak etmiş oldu. Kandil programı sonrasında cemaat ile Başkan Aşgın ve Müftü Biçer birbirlerinin kandilini kutladı.