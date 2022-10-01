Diyanet İşleri 2022 yılında kutlanacak Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında bu yıl ki temayı da “Peygamberimiz, Cami ve İrşat” konusunu belirledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı her yıl “Mevlid-i Nebi, Camiler ve Din Görevlileri Haftası, Ramazan Ayı” gibi vesileler ile önemli konuları kamuoyunun gündemine taşıyor. Bu kapsamda bu yıl tarihlerinin yakın olması nedeniyle Camiler ve Din Görevlileri Haftası ile Mevlid-i Nebi Haftası etkinliklerinin birlikte icra edileceği bildirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı bu yıl düzenlenecek olan “Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu”nun konusunu ise “Peygamberimiz, Cami ve İrşat” olarak belirledi.

Hafta dolayısıyla “Çağrıya Kulak Ver” sloganıyla gerçekleştirilecek etkinliklerde Hz. Peygamber'in çağları aşan çağrısıyla farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

(Haber Merkezi)

