Sungurlu’da düzenlenen 4. yerel yönetimler toplantısında konuşan Ergun, “Bu sistemle bütün kamusal yetkiler tek bir şahsın elinde toplanmıştır. Demokrasinin özü olan güçler ayrılığı yok edilmiştir. Türkiye’de siyasi sistemin denge ve denetim fonksiyonundan eser kalmamıştır.

Hal böyle olunca, uygulanan yanlış politikaları ve hatalı kararları önleme imkânı da ortadan kalkmıştır. Yani mevcut sisteme tam bir kuralsızlık ve kurumsuzluk hâkimdir. O yüzden bu sistemin adına kurumsuzluk, kuralsızlık sistemi demek daha doğru olacaktır” dedi.

“Halbuki, modern devlet kurallara ve kurumlara göre işleyen bir devlet demektir” diyen Ergun konuşmasına şöyle devam etti:

“2018'de yürürlüğe giren Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin modern devlet olma niteliklerini ortadan kaldıran bir sonuç ortaya çıkarmıştır. Ne yazık ki bu dönemde, kurumların sadece yetki ve iradeleri değil; aynı zamanda kurumsal kültürleri de yok edilmiştir.

Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi’yle birlikte, hukuk tamamen iktidarın kontrolüne geçmiş ve siyasallaştırılmıştır. Bu durum, sadece Türkiye’deki verilerde görülebilen bir olgu değildir. Uluslararası kurumların bütün dünya ülkelerini mukayese ettiği raporlar ve bu raporların neticesinde ortaya çıkan veriler de mevcut durumu teyit etmektedir. Mesela; Dünya Adalet Projesi isimli kuruluşun ‘Hukukun Üstünlüğü Endeksi’nde Türkiye son 4 yılda 16 sıra gerileyerek 139 ülke arasında 117. sıraya düşmüştür. Yine aynı kuruluşun ‘Hükümetin Yetkilerinin Hukukla Sınırlandırılması Endeksi’nde ise 2018'de 111. sırada olan Türkiye, 2021'de 134. sıraya gerilemiştir.”

“TÜRKİYE, DÜNYANIN EN KÖTÜ YÖNETİLEN EKONOMİLERİ LİGİNDE ÜST SIRALARDADIR”

“Temel Haklar Endeksi’nde ise Türkiye 2018'de 107. sırada iken, 2021'de 133. sıraya gerilemiştir. Benzer şekilde, ‘Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün yolsuzlukla mücadeleyi ölçen ‘Yolsuzluk Algı Endeksi’nde Türkiye 2018'de 78. sırada iken, 2021'in sonunda 96. sıraya düşmüştür. Ayrıca, son 4 yılda Türkiye'de otoriter bir rejim olduğu algısı güçlenmiş durumdadır. ‘2021 Yılı Demokrasi Endeksi’nde 167 ülke arasında 103’üncü sırada bulunmamız da bu durumu teyit etmektedir. Benzer bir durum, basın özgürlüğü konusunda da geçerlidir ve Türkiye ‘2021 Yılı Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde 180 ülke arasında 153. sıradadır.

Yani Türkiye her alanda geriye gitmektedir. Türkiye ekonomisinin durumu ise bu göstergelerin anlattığından bile daha kötüdür. Çünkü ülkemizin ekonomisi pansuman tedbirlerle yaşatılmaya çalışılan bir hasta durumundadır.”

“HALA KALKINMA MASALLARI ANLATILIYOR”

“Bu haliyle Türkiye, dünyanın en kötü yönetilen ekonomileri liginde üst sıralardadır. Türkiye’nin borçları ve iktisadi riskleri her geçen gün artarken, Türk Lirası son 4 yılda dünyada en fazla değer kaybeden para birimlerinden birisi haline getirilmiştir. Türk Lirası’nda yaşanan benzeri görülmemiş değer kaybı, enflasyonu son 40 yılın en yüksek seviyesine çıkarmıştır. Olağanüstü yüksek enflasyon orta sınıfı yok etmiş ve Türkiye’yi çok dar zenginler sınıfı ile geniş yoksullar sınıfından ibaret hale getirmiştir. Türkiye’de, iktidarın akla mantığa sığmayan ekonomi politikaları sebebiyle hiç kimse önünü görememektedir. Ekonomik krizin sebep olduğu yoksulluk, umutsuzluk ve karamsarlık, her geçen gün artmakta ve dalga dalga yayılmaktadır. İktidar, Türkiye’yi karşı karşıya bıraktığı bu derin sorunları çözmek yerine, adeta dalga geçer gibi gelişme ve kalkınma masalları anlatmaktadır. Bu gerçeklere iktidar, kontrolündeki propagandist basın vasıtasıyla milletimize gelişme masalları anlatmaktadır. Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik buhran artık sürdürülebilir olmaktan çıkmış ve milli egemenlik haklarımızı dahi tehdit eder hale gelmiştir.”

“TÜRKİYE’Yİ ŞİMDİYE KADAR HİÇ GÖRMEDİĞİ FELAKETLER BEKLEMEKTEDİR”

“Sözün özü şudur: Hukukun ve demokrasinin geriye gidişi ise başta ekonomi olmak üzere, birçok alanda kriz üstüne kriz üretmektedir. İktidar ise ne sebep olduğu krizleri anlayabilmekte, ne de bu krizlere herhangi bir çözüm üretebilmektedir. Yaşadığımız son 4 yılın özeti budur. Kriz üstüne kriz yaratan Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nin maliyeti her geçen gün artmaktadır. Altını çizerek söylüyorum; Geldiğimiz aşama itibariyle, Türkiye’nin bir dönem daha bu sistemi taşıyabilmesi mümkün değildir. Eğer bu sistem değişmezse, Türkiye’yi şimdiye kadar hiç görmediği felaketler beklemektedir. O sebeple, behemehâl mevcut sistemin değişmesi ve Türkiye’nin acilen parlamenter demokrasiye dönmesi bir zaruret halini almıştır. Biz İYİ Parti olarak, Türkiye’ye kader gibi dayatılan bu tabloyu tersine çevirme kararlılığında ve milletimizi hak ettiği refah seviyesine çıkarma azmindeyiz. Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener’in liderliğinde ilk seçimlerde birinci parti olarak bu hedefimize ulaşacağımıza inanmaktayız.”

“MERAL AKŞENER MİLLETİMİZİN UMUDU HALİNE GELMİŞTİR”

“Bu sebeple gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyor, vatandaşa ulaşmaya gayret gösteriyoruz. Biraz önce zikretmiş olduğum tüm bu sorunları çözebilecek tek adres İYİ Parti’dir. Çünkü Türkiye’nin en donanımlı ve liyakatli kadrolarına sahip partisi İYİ Parti’dir. Bundan dolayı, milletimizin partimize göstermiş olduğu teveccüh her geçen gün artmaktadır. Bu umutsuzluk ortamında, İYİ Parti ve Liderimiz Meral Akşener milletimizin umudu haline gelmiştir. İktidarın alternatifi İYİ Partimizdir. Bugün iktidarın en büyük alternatifi olduğumuzu iddia etmek abartı değildir, sokaklarda ve caddelerde gördüğümüz bir gerçektir. Allah’ın izni ve milletimizin desteğiyle ilk seçimlerde birinci parti olacağımıza inanıyoruz. İYİ Parti iktidarıyla birlikte, milletimizi hak ettiği demokratik standartlara ve refaha kavuşturacağımızdan hiç şüphem yok. Sözlerime son verirken, bir kez daha Yerel Yönetimler İstişare Toplantımızın verimli geçmesini ve hayırlı sonuçlar üretmesini temenni ediyorum.” (Haber Merkezi)