Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün haftalık yayımlanan hava durumu raporuna göre; İç Anadolu’da hava, Pazar gününe kadar açık olacak. Pazar günü ise 22 ilde kar yağışı bekleniyor.

Bu iller arasında Ankara, Eskişehir, Bolu, Kırşehir, Karabük, Kastamonu, Çankırı, Kırıkkale, Çorum, Amasya, Tokat, Sivas, Yozgat, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Malatya, Tunceli, Erzincan, Bayburt ve Gümüşhane bulunuyor.

Pazartesi günü ise 28 il için kar yağışı tahmini yapıldı. Bu iller arasında Bolu, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Amasya, Kırşehir, Niğde, Kayseri, Tokat, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan bulunuyor.

(Haber Merkezi)

