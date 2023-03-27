Yapılan son değerlendirmelere göre yarın (Salı) kuzeybatı kesimlerden başlayarak Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın 31 Mart Cuma gününe kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

Yapılan açıklamada, “Hava sıcaklıklarının bölgemiz genelinde 8 ila 14 derece azalarak mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor. Soğuk havayla birlikte yağışların; bölgemizin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şekline dönüşeceği tahmin ediliyor.

Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri bölgemizin kıyı kesimlerinde hafif, iç kesimlerinde ise orta ve yer yer kuvvetli olmak üzere zirai don bekleniyor.

Soğuk hava, yer yer etkili kar yağışları ile kuvvetli rüzgar ve fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, zirai don, buzlanma ve sağlık sorunları gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı, meteorolojik rapor ve uyarılar dikkatle takip edilmelidir” denildi. (Haber Merkezi)