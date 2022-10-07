Ticaret denetmen yardımcılığı giriş sınavı ilanı Ticaret denetmen yardımcılığı giriş sınavı ilanı

ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, 2020-KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın en az 60 puan almış adaylar arasından 6 sözleşmeli Büro Personeli, 22 sözleşmeli Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) ve 8 sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi olmak üzere 36 sözleşmeli personel alımı yapılacak.
Başvurular e-Devlet üzerinden Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden 05/10/2022 – 14/10/2022 tarihleri arasında alınacak. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.
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