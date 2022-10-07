Çocuklarınızın meslek seçimlerinde sizin etkili olduğunuzu düşünüyor musunuz?

Çocuklarıma hiç baba mesleğini seçmeleri konusunda baskı yapmadım. Kendi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda mesleklerini seçtiler. Oğlum önce turizmle ilgiliydi, dedik ki, önce ana alanını öğren yani işletmeyi, sonra turizm işletmeciliğine yönelirsin. İşletme okudu, ama turizme yönelmedi. Kızım psikoloji okumak istiyordu. Ama eğitim sistemimiz maalesef kişileri istedikleri yere yerleştirmiyor. Kamu yönetimini kazandı. Ailemden birinin bana heveslenerek gazeteci olmasını isterdim, ama o zamanlar açıkçası bu yönde telkinde bulunmadım.

Mesleklerin birçoğunda usta ve kalfa ilişkisi vardır. Benim ustam diyebileceğiniz biri var mı?

Muhabirliğe başladığımda gazetenin yazı işleri müdürü rahmetli Orhan ÇÖPLÜ idi. O zamanlar gazetede muhakkak bir başyazar ve bir başyazısı olurdu, gazetecilik bu kurala çok sadıktı. Orhan Abi’nin sağlık problemleri vardı ve başyazarlık bana kalmıştı. Kısa süre sonra zaten gazeteler birleşti ve yeni yöneticim, patronum Aydın KALELİOĞLU oldu. Daha çok Aydın Abi’nin elinde mesleki biçimimi aldım. Hayat arkadaşımla da beni tanıştıran O’dur. Sadece meslek yaşamımı değil, tüm hayatımı biçimlendiren bir Üstat kabul ederim kendisini. Biliyorsunuz bu ağustos ayında 93 yaşında kendisini ebediyete uğurladık. Ruhu şad olsun. Çok değerli bir insandı benim için. Bizim sektörde pek çok arkadaşım benim yönetimimde çalışmıştır. Pek çoğuna da katkım olmuştur. Sanırım hangisi bana “Ustam” derse, ben de ileride kendimi ona biçim vermiş olarak kabul edeceğim.

Mesleğinizin en keyif aldığınız yanı nedir?

Çorum’un meselelerini ve hakkını gerektiğinde keskin bir kalemle yazdığım zamanlar oluyor, bunun karşılığında yolda yürürken, hiç tanımadığım birinin, beni durdurup “Allah senden razı olsun, iyi ki varsın” demesi bütün yorgunluğumu, demoralize oluşlarımı alıyor götürüyor. Keyif aldığım bir başka şey de Çorum’da kültüre ve sanata hep destek vermektir. Bu konularda da gelişmeler gördüğümde kendimi mutlu hissediyorum. “Barış, Kültür ve Sanat Kenti Çorum” tanımlaması bana aittir. Yıllardır bunu yazıyorum ve hedefime bunu koyuyorum. Mesleği sürdürdüğüm sürece de bunun için çabalamaya devam edeceğim. Çorum’un birlikteliğine ve dayanışmasına çok önem veriyorum.

Basılı olmayan medya için ne düşünüyorsunuz?

Deniliyor ki yazılı basın bitti. Japonya gibi teknolojisi ileri seviyede bir ülkede bile en çok satan gazete 13 Milyon, 2. gazetenin tirajı 11 Milyon, 3. nün 7 milyon. Japonlar dijital teknolojiyi bilmiyorlar mı? Bana göre bu, oluşturulmaya çalışılan bir yanılsama, insanlara verilen bir algı. Yeni kuşaklar daha çok dijital platformu tercih edebilirler ama onun içinde de gazeteciye ihtiyaç var. Toplumsal konuları belli bir üslupla derleyecek, toplayacak, yorumlayacak ve yazacak birine. Bunu bilgisayar yapamaz, bunu illa ki bir insan yapacak. Yani gazeteciliği kimse öldüremez. Bizim gazetenin de dijital platformu var, ama yine de yazılı basın halini devam ettiriyoruz. Okuyucularımız “Ben gazeteyi elime almayınca okuyamıyorum” diyor. Bana göre yazılı basın bitmeyecektir.

Sizin Türkiye’de yerel bir gazete olarak bir ilkiniz ve bu konuda da tek olduğunuz, bence çok önemli bir mihmandarlığınız daha var. “Yazılıkaya, ücretsiz aylık kültür ve sanat ekiniz” Uzun bir aradan sonra 2019’da yeniden canlandı. Hıncal ULUÇ 2019’da art arda iki gün, ulusal gazetedeki köşesinde Yazılıkaya’dan bahsetti. Çorum’da küçücük bir dokunuş yapıyorsunuz ve ulusal ses getiriyor. Zaman zaman can verdiğiniz YAZILIKAYA derginizden bize bahseder misiniz?

Yazılıkaya’yı, yıllar önce başlattık, ilk önce dergi formatındaydı, sonra gazete içine aldık, kısa bir süre sonra da ara vermek durumunda kaldık. 2017-2019 yıllarında da yeniden çıkardık. Bana müthiş bir güç ve keyif veriyor. Anadolu’da böyle bir kültür sanat dergisi daha yok. Üniversitelerin edebiyat bölümlerinde arşivlendiğini biliyorum. İçerik olarak, boyut olarak da iyi bir kültür sanat dergisi, bizim gazete abonelerimizin tümüne gazetenin eki olarak ücretsiz dağıtılıyordu. Yazılıkaya benim Çorum’a olan sevgimdir.

Pandemi sürecinde ara verdik, ama umut ediyorum ki, zamanı gelince yeniden hayata geçireceğiz.

Bu güzel sohbet için size çok teşekkür ediyorum. Röportajımızın son sorusunu sizin kendinize yöneltmenizi istiyorum.

Ben de çok teşekkür ediyorum Banu’cuğum, bir gazeteciye mesleğinin 53’üncü yılında verilebilecek en güzel armağan, onunla yapılan böyle röportaj olabilirdi, beni çok duygulandırdın. Soruma geçmeden önce bir anekdot paylaşmak isterim.

Soyadı seçimi sırasında Aziz Nesin’e sormuşlar “Ey Aziz sen nesin?” diye, O da kendine sormuş “Aziz Nesin?”. Sonra da soyadını, Aziz NESİN yapmış. Ben de kendime sorsam “Ey Mehmet sen nesin?” Sorumu samimi olarak, “kocaman, saf ve temiz kalpli bir adamsın” diye cevaplıyorum. Hayatıma bakıyorum, sadece insanlara bir şeyler vermeye çabalamışım. Bu işe gönül verecek gençlere hatırlatmak isterim ki “Gazetecilik ile para biriktirip zengin olamazlar, harika insanlar ve dostlar biriktirip, zengin gönüllü bir adam olurlar”. Bu sohbet ile 53’üncü meslek yılımda bana hatırlayabileceğim güzel bir hatıra verdin Banu’cuğum çok teşekkür ediyorum.

Sevgili okur, Çorum’un Mehmet Abisinden öğrendiği çok önemli iki husus var; ilki, Şemsin öğretisi, “Her şey ve herkes görünmez iplerle birbirine bağlıdır. Dünyanın öteki ucunda tek bir insanın kederi, tüm insanlığı mutsuz edebilir ve bir kişinin saadeti, herkesin yüzünü güldürebilir”. İkinci öğrenimimiz ve belki de en zor hayatlarımıza uygulayabildiğimiz “İnsanların gönlünde kalıcı olmanın yolu, mütevazı olabilmeyi başarabilmekten geçer”.