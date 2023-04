•Her mesleğin olmazsa olmaz dediği noktaları vardır. Bize gazetecilik mesleğinin etiğinden bahseder misiniz?

•Her şeyden önce ahlaki bir manzume var ortada. Verdiğiniz haberin doğru ve yazdığınız yazının asla başka amaçlar içermeden, bildiğiniz ve inandığınız üzere olması çok önemli. Bence sadece gazetecilikte değil, her meslekte iyi olmak için, her şeyden önce iyi ve doğru bir kişiliğe de sahip olmanız gerekir, önce kendini doğru gerçekleştirmiş bir insan olmak gerektiğine inanıyorum. Yeni nesil gazetecilik denilen, yeni medya diye de adlandırılan yapının kullandığı dijital medya haberciliğini, hiç etik bulmuyorum. Kimisinin bilerek, kimisinin bilmeyerek yalan haber yayma suretiyle sansasyon amaçlı içerik taşıyan, gayri insani haberler olduğunu düşünüyorum. Bize de gelir bu tarz duyumlar, ama ben hemen muhabir arkadaşlarımı yönlendirir, geri dönüşlerine göre haber olabilir ya da haber olmaz diye değerlendirmeyi tercih ederim. Gerçek olmayan haber sadece haberi yapılan kişiye değil, aynı zamanda da topluma büyük bir kötülüktür. İnternet üzerinden, dijital platformda, herkes uydurduğunu, binlerce kişiye ulaştırıyor ve dönüşte de kendi yalanına haber diyerek kendisi de inanıyor. Bunun mutlak süratle zapturapt altına alınması lazım. Fikir özgürlüğünün ve ifade özgürlüğünü mutlak korumalıyız ama yalana, asparagasa ve sansasyona karşı da duvarlar örmeliyiz. Kimsenin bir başka insanı üzmeye ve toplumu kirletmeye hakkı yoktur.

•“Bir mesleği iyi yapabilmek için, her şeyden önce kendini gerçekleştirmiş bir insan olmak gerekir” dediniz. Buradan devam edelim mi?

•Özellikle bu işi layığı ile iyi bir şekilde yapabilmek için çok okumak lazım. Ben çocukluk yıllarımdan itibaren çok okurum. Bu alışkanlığımın etkisini sadece mesleğimde değil, hayatımın her safhasında gördüm. Halen de çok yoğun bir iş temposunda da olsam, evde günlük gazetelerin köşe yazılarını okurum, hali hazırda da üç hatta dört kitabım açık durur, daima okumayı sürdürürüm. Bizim yazarlarımızdan en çok roman ve senaryolarıyla ülkenin kültür birikimine büyük katkıda bulunduğunu düşündüğüm, “Abdulkadir Pirhasan”, herkesin tanıdığı ismiyle “Vedat Türkali’yi” severim. Beni etkileyen yabancı bir kitabı da sizinle paylaşmak isterim. Margaret Mitchell’in bu sene 86 yaşına basan romanı “Rüzgâr Gibi Geçti”, beni çok etkilemiştir. Siyasetin, ırkçılığın, aşkın ve savaşın izlerini her sayfada görebileceğiniz bir romandır. Günlerce etkisinde kaldığımı hatırlıyorum. Müziği de çok severim. En çok sevdiğim parça ise Dalida’nın seslendirdiği Portofino’dur.

