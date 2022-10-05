•Herkes meslek seçimi yaparken hayaller kurar sizin hayalleriniz nelerdi? Hayallerinize ne kadar yaklaştınız, neler çok uzaklarda kaldı?

•Gazeteciliğe başlarken bunu bir meslek olarak düşünmüyordum. Hâlâ aklımda ressam olmak vardı. Bizim gazetenin en yakın izleyicilerinden Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu bana bir mektup yazdı, dedi ki: “Sen çok yeteneklisin, bu işi meslek olarak sürdürmelisin”. Gerçekten de gazetede işe başladıktan birkaç ay sonra başyazıları yazar hale gelmiştim. Meslek seçiminde kendi yeteneklerinizin yanı sıra toplumun ve işin profesyonel çalışanlarının, bu mesleği yapabildiğinizi düşünmesi ve sizi desteklemesi belirleyici oluyor. Meslekte güveninizi böylece kazanıyorsunuz.

Mesleğe başlarken iyi bir gazeteci olmayı istediğimi çok net olarak hatırlıyorum. Toplumca saygı duyulan, dediğine inanılan, “Bu haberi Mehmet Yolyapar yazmışsa doğrudur.” dedirttirmeyi amaçlayan bir meslek tutumum oldu. Bu hedefime epeyce bir ulaştığımı düşünüyorum. Bu anlamda mutluyum. Bilerek ve isteyerek asla kimseyi rencide etmedim, kimseyi incitmeye kalkmadım. Benimle ilgili de oluşan şöyle bir kanaat vardır, “Mehmet YOLYAPAR kişilerle uğraşmaz! Meselelerle uğraşır!” Buna ters bir haber arayışım hiç olmadı. Çorum’un menfaati adına yıllardır mücadele ederim ve Çorum’un birçok konuda bayraktarlığını gazetemle birlikte yaptığıma inanıyorum.

(SÜRECEK)