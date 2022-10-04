Banu ÖZDİL YÜCEL - Uzm. Psikolojik Danışman ve Aile Terapisti “Meslek” yazıp literatürde tarama yaptığımızda karşımıza, birbirine benzer tanımlar ve birçok da meslek çeşidi çıkmaktadır. İçlerinde öyleleri var ki hayatımızdan çekip çıkarsak, Dünya artık bildiğimiz Dünya olamaz. İşte bu mesleklerden bir tanesi de “Gazeteciliktir”.

Geçtiğimiz günlerde, Çorum’un yerel gazetelerinde bir başlık dikkatimi çekti “Mesleğinde 53. Yılını Kutlayan Bir Usta Gazeteci...” Bir meslekte geçirilen elli üç yıl... Okurken göze, söylerken dile kolay geliyor. Dünyada yaş ortalamasının yetmiş dokuz, ülkemizde ise altmış yedi olduğunu düşünürsek, elli üç yılın neredeyse bir ömre bedel olduğunu söyleyebiliriz. Bir insanın mesleğinde “Usta” diye adlandırılması için tam da bu kadar bir zaman geçmesi gerekiyor. Sizler için gazetecilik mesleğinde 53. Yılına giren ve usta unvanını kalemi ile hakeden gazeteci Mehmet YOLYAPAR ile bir röportaj yapmak ve “Çorum’un Abisini” hep beraber daha iyi tanıyalım istedim.

•Siz yazılarınız ile Çorum hatta zaman zaman Türkiye’nin gündemine yön verebilen, kaliteniz, donanımınız, üslubunuz ve babacan tavrınız ile birçok insanın gönlünde taht kurmuş Çorum’un Mehmet Abisi ’siniz. Bize kendinizden bahseder misiniz?

•Çorum’un mütevazi bir ailesinden geliyorum. Nüfus kayıtlarına göre 1840’lı yıllarda bile ailem burada imiş. Şimdi Yeniyol Mahallesi adını taşıyan mahallede doğdum ve büyüdüm. Evimiz şimdiki Gazi Paşa Ortaokulu’nun yakınlarındaydı, şehrin o yıllarında ise kenar bir mahalle sayılabilirdi, birkaç yüz metre sonra yerleşim biter, tarlalar başlardı. Şimdiki Eti Lisesi’nin olduğu yer benim çocukluğumda harman yeriydi, orada dövene bindiğimi hatırlarım. Kıbrıs Caddesi’nin geçtiği yerden ise bir sel yatağı geçerdi ve şehrin sınırını oluştururdu.

1970 yılının eylül ayının ortalarıydı, ama tam olarak hangi gün olduğunu bilmiyorum, “Çorum Ekspres Gazetesi’nin Muhabiri” olarak gazeteciğe başladım. Gazetenin doğduğu gün “17 Eylül” olduğu için ben de gazetecilik meslek hayatımın başladığı günü 17 Eylül’e endeksledim. Aynı Mustafa Kemal Atatürk’ün “Benim doğum günüm 19 Mayıs” dediği gibi ben de meslek hayatımın doğum gününü, gazetenin doğduğu güne böylece almış oldum. Bu 17 Eylül 2022 tarihinde de mesleğimde 52’inci yılımı bitirip, 53’üncü yılıma adım atmış oldum.

Meslek yaşamınızdan bize biraz bahseder misiniz?

Çorum Ekspres gazetesinde başlayan meslek hayatım, daha sonra Çorum Ekspres ve Yenigün gazetelerinin birleşmesi ile Çorum Gazetesi adı altında devam etti ve gazetenin sırası ile önce muhabiri, yazı işleri müdürü sonra da genel yayın müdürü olarak meslek hayatıma devam ettim. Aynı zamanda TRT’nin, Hürriyet Gazetesi’nin, Anadolu Ajansı’nın ve birçok ajansın daha Çorum muhabirliğini yaptım. Bu arada da birkaç gazete ve dergi çıkarmışlığım vardır. 1985’de Çorum Haber Gazetesi’ni kurdum ve yayına başlattım. 17 Eylül 1985’te Çorum Haber önce haftalık başladı, sonra günlüğe dönüştürdük halen de yayın hayatımıza kıvançla devam ediyoruz.

•Gazetecilik mesleğini seçmek için özel bir sebebiniz var mıydı? Hiç seçiminizden pişmanlık duydunuz mu?

•Mesleğim ile ilgili hiç pişmanlık duymadım. Çocukluktan beri ortaya çıkan bazı yeteneklerim vardı. Resim yeteneğim çok iyi idi, beni geleceğin büyük ressamı diye görürlerdi. Güzel Sanatlar Akademisi sınavlarında, hakkımın verilmediğine inandığım için resme küstüm. Gene lise yıllarında amatörce tiyatro yapardık. Ben iyi rol oynardım, bir de kompozisyonum iyi ve belirgin bir şekilde fark ediliyordu. Bu üç yetenekte de öğretmenlerim beni desteklediler ve ben kompozisyona yönlenmiş oldum. Denebilir ki benim ilgim, yeteneğim ve en önemlisi zevk aldığım hobim mesleğim oldu. Gazeteci olduğum için hiç pişman olmadım her anında çok mutlu oldum. Ben de kendimi zaman zaman hayattaki seçimlerim ile ilgili düşünürken yakalarım. Meslek seçimim ile ilgili değil de, ‘mesleği yaptığım yer başka bir yer olmalı mıydı?’ sorusu zihnimi meşgul eder. Çorum’u çok sevdiğim için burada kaldım ve Çorum dışında çıkan fırsatları da hiç değerlendirmedim. Bugün geldiğim noktada zaman zaman Çorumlu hemşehrilerimin beni yeteri kadar anlayamadıkları hissine kapılırım ve böyle anlarda ‘neden Çorum’da kaldım’ diye kısa bir anlık ta olsa kendi kendime hayıflanırım. Sonra kendi seçimim diyorum. Bir arkadaşım ile yerel gazetelerin durumu ve yerelde kalmanın sıkıntılarından konuşurken, “Hiç kusura bakma arkadaşım, bunu kendin seçtin” dedi. Doğru ben seçtim ve şikayete de hakkım yok, bu durumun kendi tercihim olduğunu biliyorum. Bizimki daha çok sevgiliye serzeniş.

•Sizin için bir gazetedeki en anlamlı bulduğunuz mevki neresi?

•Şirketin genel müdürüyüm ama benim için “Başyazarlık” çok anlamlı bir sıfat. Bu yüzden de başyazarlık unvanını kullanmayı çok seviyorum.

(SÜRECEK)