İlki TOBB TSO Çorum İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Zeynep Yarımca başkanlısında yapılan “Mesleğini Keşfet, Kendini Fark Et” kariyer günleri söyleşine Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Nilüfer Akın ve Kadın Girişimciler İcra Kurulu üyeleri katıldı.

İlk söyleşide İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Yarımca, girişimcilik hakkında iş hayatı içerisinde olan kadınların daha özverili olmaları gerektiğini, iş hayatının zorlu bir süreç olduğunu ve kız öğrencilerin eğitimini, bilinçlenmesini bir sosyal sorumluluk olarak gördüklerini söyledi.

Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Musa Akış ise TOBB İl Kadın Girişimciler Başkanı Zeynep Yarımca'ya hediye takdimde bulundu.

Hediye takdiminin ardından Okul Müdürü Akış, TSO Yönetim Kurulu Üyesi Akın ile İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Kurulu Üyelerine atölyeleri gezdirerek atölyeler hakkında bilgi verdi.

“Mesleğini Keşfet, Kendini Fark Et” kariyer söyleşilerinin diğer etkinliklerine de Selvet Hale Burhanoğlu moda tasarım öğrencileri ile bir araya gelerek mesleği ile ilgili öğrencilere bilgi verdi. Diğer bir söyleşide İl Kadın Girişimciler İcra Kurulu Üyesi Şule Bilge ve Gülden Arzoğlu meslekleri hakkında öğrencilere bilgiler verirken TSO üyesi Semra Şahin de mesleği hakkında öğrencileri bilgilendirdi.

Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Akış, öğrencilerine tecrübe, bilgi ve birikimlerini aktaran Burhanoğlu, Bilge, Arzoğlu ve Şahin’e teşekkür ederek hediye takdim etti.

(Volkan SINAYUÇ)