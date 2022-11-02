“Mesleğimizin onuru, çocuklarımızın geleceği için 2 Kasım’da iş bırakıyoruz” denilen açıklamada şu görüşlere yer verildi:

“İşkolumuzda örgütlü sendikalarla (14 Ekim 2022) Başkent Öğretmenevi’nde yapılan toplantıda Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun iptali ve ekonomik taleplerimize ilişkin alınan karar çerçevesinde 26 Ekim 2022 tarihinde birinci teneffüs saatinde ortak bildiri okunması ve üç gün süreli (26-27-28 Ekim 2022) kokart takma, 2 Kasım 2022 tarihinde bir günlük iş bırakma kararı alınmıştı.

Alınan kararlar çerçevesinde taleplerimizle eğitim emekçilerine bir kez daha seslendik.

19 Kasım'da yapılacak kariyer basamakları sınavı derhal iptal edilsin.

Öğretmenlik Meslek Kanunu TBMM'de ivedilikle görüşülerek, tüm eğitim sendikalarının ve öğretmenlerin görüşü alınarak yeni bir meslek kanunu düzenlensin.

Eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneği, ayrım gözetmeksizin tüm eğitim çalışanlarına bir maaş tutarında ödensin.

Eşit işe eşit ücret ilkesine uygun olarak farklı ücret ve istihdam şekillerine son verilmeli, kadrolu güvenceli istihdam sağlansın diyerek İşyeri temsilcilerimiz öğretmen odalarında ortak okudukları metinlerle 2 Kasım’da yapılacak iş bırakma için çağrı yaparak, kokartlar takıldı.

Sendikamız Eğitim Sen, geçmişten bugüne kararlı bir şekilde yürüttüğü sendikal haklar ve özgürlükler mücadelesine şimdi her zamankinden daha çok sahip çıkıyor. Çünkü biliyoruz ki; birleşirsek kazanırız.

Birlikte mücadele edip, birlikte kazanmak için, mesleğimizin onuru, çocuklarımızın geleceği için 2 Kasım 2022 Çarşamba günü yapılacak 1 günlük iş bırakma eylemine tüm eğitim emekçilerinin katılımını bekliyoruz.”

13 sendikanın bir araya gelerek oluşturduğu Eğitim Sendikaları Güçbirliği tarafından bugün saat 11.00’de Kadeş Barış Meydanı’nda kitlesel bir basın açıklaması gerçekleştirilecek. (Haber Merkezi)

