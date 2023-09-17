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Anayasa Mahkemesi Üyesi, hemşehrimiz Kenan Yaşar, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’a gönderdiği mesajla, kendisinin meslekte 54. yıla, ÇORUM HABER’in de yayın hayatında 39. yıla girişini kutladı.

*** Kenan Yaşar, mesajında şu ifadeleri kullandı: “Halkın gözü, kulağı ve sesi olan yerel basın, aynı zamanda demokratik toplumların vazgeçilmez değeridir.”

*** “İlk olarak köşe yazarlığı yapma onuruna nail olduğum şehrimizde gazetecilik mesleğine yakışır habercilik anlayışını başarıyla temsil eden Çorum Haber Gazetesi’nin 39. Kuruluş yıldönümünü kutlar, başta Kurucusu ve Başyazarı Sayın Mehmet Yolyapar olmak üzere emeği geçen herkese başarılar dilerim.”