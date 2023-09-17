Tahmini Okuma Süresi: dakika

Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’a gönderdiği mesajda şöyle dedi:

“Kurulduğu günden bugüne tarafsız ve ilkeli habercilik anlayışıyla yayın hayatına devam eden Çorum Haber Gazetesi’nin 39. kuruluş yıldönümünü kutlar, gazetenin bugünlere gelmesinde emeği geçen tüm çalışanlarınızı şahsınızda tebrik ederim.

1960’lı yıllardan bugüne mesleki değerleri koruyarak, gazetecilik mesleğine adamış olduğunuz yaşamınızdaki 54. yılınızı kutlar, başarılarla dolu nice yıllar temenni ederim.

Saygılarımla.”