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Toprak yapısı ve iklim özellikleriyle üzüm yetiştirmeye uygun olan köylerin başında gelen Ayağıbüyük köyünde üzümler hasat ediliyor.

Lezzetiyle meşhur üzümler vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Ayağıbüyük köyünde üzüm yetiştiren Ramazan Ambarkütükoğlu, yetiştirilen üzüm salkımlarını tek tek kesilerek kasalara biriktirdiklerini söyledi. Köyde yıllardır üzüm yetiştiriciliği yaptıklarını ifade eden Ramazan Ambarkütükoğlu, üzümlerinin çok lezzetli olduğunu belirtti. Üzümleri Sungurlu merkezinde ve Cumartesi ile Perşembe pazarlarında satışa sunduklarını dile getiren Ambarkütükoğlu, özenle yetiştirdikleri üzümlerin vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördüğünü vurguladı.

Yaklaşık 20 dönüm arazi üzerinde üzüm bağlarının olduğunu anlatan Ambarkütükoğlu, “Köyümüz üzüm yetiştirmeye oldukça elverişli. Ben de babamdan kalan üzüm yetiştiriciliğini devam ettiriyorum. Özenle yetiştirdiğimiz üzüm çeşitlerimizi hem pekmez yapıyoruz, hem de Sungurlu’da satışını yapıyoruz. Üzümlerimizin tadına bakan bir daha almak istiyor. Ayrıca pekmez satışımız da mevcuttur. İlgilerinden dolayı hemşehrilerimize teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.