Çorum'un Sungurlu ilçesinde yetiştirilen ve vatandaşlar tarafından oldukça beğenilen '10 dilim' kavunlar satışa çıktı. Hasadı yapılarak satışa sunulan '10 dilim' olarak adlandırılan meşhur kavunlara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Sungurlu'ya bağlı Kavşut, Çadırhöyük, Oraf, Tokullu, Çayyaka, Kuşçalı, Bozyayla, Bağdatlı, Karaçay ve Terzili köylerindeki üreticiler tarafından yetiştirilen verimi, tadı ve kokusuyla bilinen kavuna talep oldukça yüksek oluyor. Nisan ayında ekilen '10 dilim' kavunun Temmuz ayında hasadı yapılıyor. Kavuna ilgi o kadar yoğun oluyor ki şehir dışına bile gönderiliyor.

60 DÖNÜME EKTİ

1993 yılından beri kavun yetiştiren Oraf Köyü Muhtarı Ömer Safçı, bu yıl 60 dönüm arazi üzerine kavun ektiğini söyledi. Ömer Safçı, hasattan oldukça memnun olduğunu ifade ederek, verimin gayet güzel olduğunu belirtti.

Safçı, bu cins kavunların hem aromasının ve veriminin güzel olduğunu hem de 10 dilim şeklinde olduğu için kesiminin daha kolay olduğunu dile getirerek, "Bu kavunun üzerinde 10 dilim çizgileri var. Ne 9, ne 11, ne eksik, ne fazla. Yemesine ve tadına da doyum olmuyor." diye konuştu.

TADI ÇOK LEZZETLİ

'10 dilim' kavun ilçede yaklaşık 30 yıl önce ekimine başlanmış ve zamanla bölgeye özgü yetiştirilerek çok sayıda çiftçinin gelir kapısı haline geldi. Kavunun en önemli özelliği bir kökten 5 ile 7 arasında ürün alınmasının yanı sıra ayrıca kendine has kokusu, aroması ve uzun ömürlü olması da kavunun başlıca özelliğidir. 10 dilim kavunda dekar başına yaklaşık 2 ton ürün, 3 ay gibi kısa bir sürede alınabilmektedir. Kavun üretiminde en son alınan ürünler genellikle kelek olarak toplanıp turşu yapımında kullanılmaktadır. Kurulan pazarlarda ve satış noktalarında ülkenin her yerine kavun gönderiliyor.

(Haber Merkezi)