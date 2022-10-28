ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM), 10. Olağanüstü Genel Kurul toplantısı ile alakalı yayınladığı duyuru ile üyelerini bilgilendirdi.

Duyuruda, "Birliğimizin 10. Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, 24 Kasım 2022 Perşembe günü saat 10.00’da MESAM Merkezi olan Sıracevizler Cad. Esen Sok. Saruhan Plaza No: 6 K:6 (Grand Cevahir Hotel’in arkası) Bomonti-Şişli/İstanbul adresinde Ek.1’de belirtilen gündem çerçevesinde yapılacaktır.Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı 1 Aralık 2022 Perşembe günü saat 10.00’da, İstanbul Grand Cevahir Hotel ve Kongre Merkezi, Oditoryum Salonu Darülaceze Cad. No:9 Şişli/İstanbul adresinde yapılacaktır. Asıl üyelerimizin toplantıya katılmalarını, katılamayacak üyelerimizin MESAM Tüzüğü gereği mazeretlerini yazılı olarak bildirmelerini önemle rica ederiz" denildi.

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