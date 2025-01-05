Çorumlu futbolcu Mert Ilıman, 3.Lig 3.Grup’ta mücadele eden ve sportif direktörlüğünü hemşehrimiz Nedim Köseoğlu’nun yaptığı Yozgat Belediyesi Bozokspor’la anlaştı.

Ahlatcı Çorum FK’nın da eski futbolcularından olan Mert Ilıman, bu sezona 3.Lig ekibi Amasyaspor’da başladı. Geçtiğimiz günlerde Amasya temsilcisi ile yollarını ayıran Mert Ilıman, ikinci yarıda Yozgat Belediyesi Bozokspor’un formasını giyecek.

29 yaşındaki sol bek, Amasyaspor formasıyla 10 lig maçında 813 dakika, Türkiye Kupası'nda ise 113 dakika süre aldı.