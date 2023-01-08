Atatürk Spor Salonu’nda, geçtiğimiz Cuma günü başlayan şampiyonada, yurt genelinden 400’e yakın güreşçi mindere çıktı. Çorum’u temsil eden güreşçilerden Mert İlbars, 60 kilodaki tüm rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonluğunu kazandı ve elde ettiği bu başarıyla, 2023 yılında düzenlenecek Avrupa Şampiyonasında ülkemizi temsil etme hakkı elde etti.

130 kiloda mindere çıkan Mustafa Tayyip Küçük, finalde yenilerek Türkiye ikinciliğini elde ederken, 87 kiloda Samet Yaldıran, 97 kiloda ise Oğuz Kayar ve Tansel Can Örtücü Türkiye üçüncüsü oldular.



