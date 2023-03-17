Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil eden Çorumlu güreşçilerden Mert İlbars, bronz madalya kazandı.

Çorum Belediyesi Spor Kulübü güreşçisi Mert İlbars, grekoromen stil 60 kiloda mindere çıktı. Şampiyonaya çeyrek finalden başladığı İlbars, Azerbaycanlı rakibi Elmir Aliyev’e 6-5 mağlup olurken, repesaj müsabakaları sonunda Gürcistanlı güreşçi Dimitri Khachidze ile üçüncülük müsabakasına çıkma hakkı elde etti.

Gürcü rakibine minderi dar eden Mert İlbars, müsabakayı 10-0 kazanarak Avrupa üçüncülüğünü elde etti ve ülkemize bronz madalya kazandırdı.

TÜRKİYE İLK KEZ ŞAMPİYON

Öte yandan, grekoromen stil müsabakaları tamamlanırken, ülkeler genel klasmanında Türkiye ilk sırayı aldı. Türk güreşçiler, 1 gümüş ve 5 bronz madalya kazanırken, 127 puan toplayan Türkiye, U23 kategorisinde, tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu oldu. Türkiye’nin ardından 126 puanla Ukrayna ikinciliği elde ederken, Gürcistan 125 puanla üçüncü oldu.

(Hüseyin AŞKIN)

