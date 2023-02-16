Çorum kentinin nüfusu ise az bir miktar artarak 269.595’e çıktı. Çorum Merkez İlçe’nin nüfusu, belde ve köyleri ile birlikte 299.061. Buna göre Merkez İlçe kırsalında 29.466 kişi yaşıyor.

Sungurlu, 48.296 nüfusla Merkez İlçe’den sonra Çorum’un en büyük ilçesi olma özelliğini koruyor. Osmancık’ın ilçe nüfusu da 43.297 olarak belirlendi. Ancak, ilçe merkezi (kent) nüfusu bakımından Osmancık, Sungurlu’yu geçmiş görünüyor. Osmancık’ın nüfusu 30.537, Sungurlu’nun nüfusu ise 30.275. Kent nüfusu Alaca’da 19.510, İskilip’te 17.612. (Haber Merkezi)

