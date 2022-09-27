Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan toplantıda Vali Mustafa Çiftçi bir açılış konuşması yaparak birlik üyelerine çeşitli konularda seslendi. Daha sonra ise Birlik Müdürü Nuri Eser gündem ve faaliyetlerle ilgili bilgi verdi.

Toplantıda daha sonra Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği (MKHGB) 2023 yılı çalışma programı ve yatırım planı, birliğin 2023-2024-2025 yıllarının çok yıllı tahmini bütçesi, 2022 yılı bütçesine ilave olarak hazırlanan ek bütçesi, birliğin 2022 yılı bütçesinde, bütçe kalemleri içerisinde yetersiz gelen ödenek kalemleri, yedek ödenek veya diğer ödenek kalemlerinden ödenek aktarılması talebi görüşülüp karara bağlandı.

Toplantı diğer gündem maddelerinin görüşülmesi ve dilek temenniler ile sona erdi.



(Volkan SINAYUÇ)

