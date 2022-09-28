Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Batman Petrolspor’la, Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanan maçta, tribünlerdeki merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle kırmızı-siyahlı kulübü PFDK’ya sevk etti.

Çorum FK, 14 Eylül’de Bursaspor’la oynanan maçla ilgili olarak da merdiven boşluklarının boş bırakılmaması üzerine PFDK tarafından 16 bin lira para cezasına çarptırılmıştı.

Öte yandan, Çorum FK maçında, yedek kulübesinde kırmızı kart gören Batman Petrolspor’un yedek kalecisi Hüseyin Elma da, “hakareti” nedeniyle PFDK’ya sevk edildi.

(Hüseyin AŞKIN)

