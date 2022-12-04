SSK'dan emekli olan ve bir süredir yakalandığı amansız hastalıktan dolayı Ankara'da tedavi gören Meral Çek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Elvan Çek'in eşi, Özgür Peker ve Barış Çek'in anneleri olan Meral Çek’in cenazesi dün Ulucami’de kılınan cenaze namazının ardından Ulumezar’da toprağa verildi.

Merhum öğretmen Ali Bütünoğlu’nun oğlu Adil Bütünoğlu, ayakkabıcı esnafı Osman Semerciöz ve Türkan Şekerci’nin cenaze namazlarının da kılındığı namaza AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, CHP eski İl Başkanı Hasan Suvacı, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mustafa Gökgöz, İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı Haydar Çiftçi, İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar, Belediye Meclis Üyeleri, merhum ve merhumelerin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merhum ve merhumelere Allah’tan rahmet, aileleri ve yakınlarına başsağlığı diler.



(Volkan SINAYUÇ)

