İlhami Keleş ile Halime Gül'ün yengeleri Menşure Keleş, Avusturya'da oturan oğlu Enes Keleş'in Kuşadası'ndaki evinde iken rahatsızlanması üzerine Söke'de tedavi altına alınmıştı.

Menşure Keleş'in cenazesi Cumartesi günü Ömer Paşa Camisi'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Eski Mezarlık'ta toprağa verildi.

Cenazeye ailesi ve yakınlarının yanı sıra MKE Genel Müdürü İlhami Keleş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Müşaviri Zeki Gül, Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, Amasya Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Çoban ile vatandaşlar katıldı. ÇORUM HABER merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

