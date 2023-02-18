Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) AŞ Genel Müdürü İlhami Keleş'in amcası merhum Kemal Keleş'in eşi Menşure Keleş'in cenazesi, yakınları tarafından hastaneden alınarak Çorum'un Alaca ilçesine getirildi.

Keleş'in cenazesi, öğle vakti Ömer Paşa Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Alaca Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye ailesi ve yakınlarının yanı sıra MKE Genel Müdürü İlhami Keleş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Müşaviri Zeki Gül, Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, Amasya Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Çoban ile vatandaşlar katıldı.