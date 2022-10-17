4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek edilen 2022 yılı idari malı prefabrik menfezlerin döşenmesi yapım işi ihalesine iki firma katıldı. Turgut Özal İş Merkezi Çorum Belediyesi Konferans Salonu’nda Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihalede ilk olarak firmaların belge ve teklifleri incelendi.



Komisyon Başkanı Sayın, ihale sonucunun firmalara resmi yazıyla bildirileceğini açıkladı.



(Volkan SINAYUÇ)

