Çorum FK’da, futbolculara verilen iki günlük izin bugün sona erecek. Kırmızı-siyahlı ekip, bugün yeniden topbaşı yapıp, Menemen FK maçının hazırlıklarına başlayacak.

Geçtiğimiz Pazar günü Düzcespor’la oynaması gereken 16.hafta maçı, Düzce’de meydana gelen deprem nedeniyle ertelenen Çorum FK, Cumartesi günü sabah antrenman yaparken, idman bitiminde futbolculara 2 gün izin verildi. Pazar günün ve dünü izinli olarak geçiren kırmızı-siyahlılar, bugün saat 15.00’te tesislerde toplanacak olup, 17.00’de yapacakları antrenmanla da 4 Aralık’ta Menemen FK ile oynayacakları 17.hafta maçının hazırlıklarına başlayacaklar.

(Hüseyin AŞKIN)

