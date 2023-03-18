ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Menemen Belediyesi 38 adet arsayı satışa sundu.

Konut imarlı arsaların satış ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre kapalı teklif usulü ile 27 - 31 Mart 2023 tarihleri arasında ilan metninde belirtilen saatlerde, Menemen Belediyesi Meclis Salonunda yapılacak.

Taşınmaz mal satış şartnamesi ve ekleri, çalışma saatleri içerisinde Menemen Belediyesi Binasında Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden 1.000,00 TL ücret karşılığında temin edilebilir.

İhale ilanına ulaşmak için tıklayınız

