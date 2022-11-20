Bir süredir Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Menekşe Uyar doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Merhum Hüseyin Uyar'ın eşi, Halil, Bektaş, Hasan ve Fadime Uyar'ın anneleri Menekşe Uyar'ın cenazesi önceki gün saat 13.30'da köy cemevinde kılınan cenaze namazının ardından Çanakçı Köyü’nde toprağa verildi.

Cenaze törenine, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, TSO Yönetim Kurulu Üyesi Muharrem Sarıaslan, yakınları ve sevenleri katıldı.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

