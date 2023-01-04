Partisinin Meclis grup toplantısında konuşan Erdoğan, emekli ve memur maaşlarına yapılacak zammın ve işverenlere asgari ücret desteğinin yükseltildiğini duyurdu.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ 400 LİRA

İşverenlere verilen asgari ücret desteğini 250 liradan 400 liraya yükselttiklerini duyuran Erdoğan, "Asgari ücret desteğini 400 liraya yükseltme kararı aldığımızı tüm işverenlerimizle paylaşmak istiyorum" dedi.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARINDA

ZAM ORANI YÜZDE 30

Memur ve tüm emeklilerin maaş zammı oranını yüzde 25 olarak duyuran Erdoğan, “Dün ve bugün yürütülen çalışmalar sonunda başka bazı alanlarda fedakarlık yaparak memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 30'a kadar çıkartabileceğimiz imkanlar sağladık. Buradan memurlarımıza ve tüm emeklilerimize 2023 yılı Ocak ayı maaş artışlarının yüzde 30 olarak uygulanacağı müjdesini veriyorum" dedi. (Haber Merkezi)

