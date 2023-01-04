CHP İl Başkanı Ümit Er, TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu yüzde 25'lik memur ve emekli zammına tepki göstererek, insanca yaşayacak, refah düzeyini artıracak bir düzenleme yapılmasını istedi.

“BUNUN HESABI SANDIKTA SORULACAK”

Milyonlarca memur ve emekliyi şoka uğratan, beklentilerin çok çok altında kalan maaş artışının sorumlularının sandıkta hesap vereceğini bildiren Ümit Er, CHP iktidarında toplumun tüm kesimlerinin rahat ve huzur içerisinde yaşayabileceği, çocukların yatağa aç girmediği, anne ve babaların pazardan, alışveriş merkezlerinden filesi boş dönmediği, çalışanın da, üretenin de, ticaret erbabının da hakkını aldığı bir ekonomik düzenleme yapılacağını kaydetti.

“CHP’NİN TEKLİFİNİ REDDEDENLER

HALKI SEFALETE SÜRÜKLÜYOR”

TBMM’de CHP’nin 'emekli maaşları en az asgari ücret seviyesine yükseltilsin' talebinin AKP ve MHP oylarıyla reddedildiğinin altını çizen Ümit Er, “Böylece emekliler, AKP ve MHP eliyle sefalete mahkum edildi” ifadesini kullandı.

Ümit Er, “Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Aralık ayında yüzde 1,18 arttı. Bu artışa rağmen Kasımda yüzde 84,39 olan yıllık enflasyon baz etkisiyle yüzde 64,27’ye geriledi. Memur ve emeklilerin maaş zammını belirleyecek son 6 aylık enflasyon ise yüzde 15,39 oldu. Buna göre, memur, sözleşmeli ve memur emeklilerinin maaşları toplu sözleşme ve enflasyon farkı dolayısıyla yüzde 16,48 artacak” dedi.

“HANGİSİNE İNANALIM?”

Ümit Er, TÜİK’in belirlediği enflasyon ile günlük hayatta, market ve mutfaktaki enflasyonun farklı olduğuna dikkati çekti.

Bağımsız iktisatçılardan oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAGrup) verilerine göre ise enflasyonun aylık yüzde 5.18, yıllık yüzde 137.55 arttığını belirten Ümit Er, “vatandaşla resmen dalga geçiliyor. Bunun adı soygundur, bunun adı halkı kandırmaktır” diye konuştu.

“STK’LAR NEDEN SUSKUN?”

Emekli maaşlarına bu kadar düşük zam yapılması karşısında sivil toplum kuruluşlarının suskunluğuna bir anlam veremediklerini açıklayan Ümit Er, “emekli dernekleri nerede? Niçin haklarını aramaktan geri duruyorlar?” diye sordu.

Er, “Emekli olmak, insanca yaşam düzeyinde emekli maaşı almak bir lütuf değil, bedeli peşin olarak ödenmiş bir haktır” şeklinde görüş belirtti. (Haber Merkezi)

