Cumhurbaşkanı Erdoğan memur ve emekli maaşlarının zam oranını açıkladı. Erdoğan, 2023 yılının ilk 6 ayında memur emeklilerin yüzde 25 zam alacaklarını duyurdu. 6 aylık enflasyon farkı dahil oluşan yüzde 16,4’lük zam oranı yüzde 25’e yükseltildi. Buna göre, en düşük memur maaşı 11 bin 381 lira, memur emeklisi aylığı 7 bin 597 lira ve en düşük emekli aylığı 4 bin 375 lira oldu.

Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarını kapsayan 6 aylık dönemde enflasyon farkı yüzde 16,39 olmuştu. Söz konusu maaşlar hesaplanırken, memur ve memur emeklilerinin bir önceki 6 aylık dönemde aldığı toplu sözleşmeden doğan artış 6 aylık enflasyondan çıkarılıyor ve yeni alınacak zam oranı ekleniyor. Bunun yeni dönemde rakamsal olarak memur ve memur emeklisinin alacağı artış oranı ortaya çıkarılıyor. Memurlar toplu sözleşme gereğince Ocak ayında yüzde 8 zam alıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 7 alıyor.

(İHA)

