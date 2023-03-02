Çorum Memur-Sen merkez, üniversite ve ilçelerdeki üye ve hayırseverlerden gelen bebe bisküvisi, bebek maması ve biberonu Malatya'daki deprem bölgesine gönderdi.

Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen İl Başkanı Fatih Okumuş; “Memur-Sen olarak 81 ilde yardım yapılacak ürünleri il il belirleyerek depremden etkilenen 10 ilimize organize olarak gönderiyoruz. Çorum olarak bebe bisküvisi, bebek maması ve biberonu çok hızlı bir şekilde üyelerimizle beraber topladık. Toplanan ürünler perşembe günü ürün çeşidine göre paketlenerek Malatya ilindeki deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıktı. İlk andan itibaren desteklerini ve emeklerini esirgemeyen, katkı ve destek veren tüm üye ve hayırseverlere teşekkür ederim. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum” dedi.

(Haber Merkezi)

