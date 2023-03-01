Memur-Sen ve Genç Memur-Sen Çorum İl Temsilciliği’nce Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerde hayatlarını kaybedenler için Akşemseddin Camii'nde yatsı namazı öncesinde okunan hatimlerin duası yapıldı.

Eğitim-Bir-Sen Çorum Şubesi Sekreteri ve Başkan Vekili Ali Doğan, “Şubat ayında vefat etmiş, şehadete ulaşmış ve depremde vefat etmiş tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılara mevlam acil şifalar versin. Tüm Türkiye olarak hepimize sabırlar diliyorum” dedi. (Haber Merkezi)

