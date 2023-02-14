Çorum Memur-Sen İl Başkanı Fatih Okumuş yaptığı açıklamada, “Memur-Sen olarak 81 ilde yardım yapılacak ürünleri il il planlayıp yine il il depremden etkilenen 10 ilimize organize olarak gönderiyoruz. Çorum olarak bebe bisküvisi, bebek maması ve biberonu çok hızlı bir şekilde üyelerimizle beraber topladık. Perşembe günü toplanan ürünler tıra paketlenerek Malatya ilindeki deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıktı. İlk andan itibaren desteklerini ve emeklerini esirgemeyen, katkı ve destek veren tüm üye ve hayırseverlere teşekkür ederim. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum” dedi. (Haber Merkezi)

