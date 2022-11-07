İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 2022’deki ödüllendirdiği personelden Osmancık gibi büyük bir ilçe dâhil, İskilip, Kargı, Dodurga, Oğuzlar, Laçin ve Boğazkale’de hiç ödül alan personel olmadığını belirten Tozlu, 100 kişilik listede 50 personelin il/ilçe ve okul müdür ve müdür yardımcılarından oluşmasının tartışma yarattığını söyledi.

13 ilçenin sekizinde hiçbir öğretmenin ödüle değer görülmediğini kaydeden Tozlu, “Hiçbir kriter, ilke, liyakat, usul ve esas yerine getirilmedi. Ödüller kapalı kapılar ardında liyakat ve kriterler göz ardı edilerek birileri arasında paylaşıldı. Ödül; işin mutfağında olan, emek veren ve tabiri caizse işin hamallığını yüklenen idareci ve öğretmenler dışında, önceki yıllarda kavga edip görev bırakanlara, il merkezinde kısa süre çalışan idarecilere verildiği gibi gelenek bu yıl da bozulmadı soruşturma geçirenlere, profesyonel sendikacı olanlara vb. birilerine sus payı verilerek yöneticiler arasında yandaşlık kriteri esas alınarak pay edildi.

Milli Eğitim Bakanlığımızın iki defa üst üste Başarı Belgesi vermesi nedeniyle üç Başarı Belgesine ulaşan personel listeleri 14/06/2022 tarihinde okullardan istenmiş olup, listeler okullar tarafından İl MEM’e gönderildi. Ancak, ‘Üstün Başarı Belgeleri’ halen okullara ulaştırılmadı. 24/06/2022 tarihinde ise ödül başvurusuna ilişkin resmi yazı il milli eğitim müdürlüğü tarafından okullara gönderildiğini fakat ‘Üstün Başarı Belgeleri’ onaydan gelmediği için öğretmenlere yönelik teklifler disiplin amirlerince yapılamadı.

Son olarak ilgililere şimdi şunu soruyorum; bu vebale ortak olanlar acaba hangi kriterleri esas alarak bu listeleri hazırladılar? Vicdanen rahatlar mı? Kim veya kimlerin etkisinde kalındı? Listeler oluşturulurken yetkili ve söz sahibi sendikalar bu işin acaba neresinde? İl Milli Eğitim Müdürlüğüne sendika olarak son çağrımız ise şudur; bu yanlıştan dönmeniz için önerimiz ek liste yapılarak sekiz ilçeyi ve merkezi de kapsayacak şekilde bu ödül hak edenlere verilerek vicdanları biraz olsun rahatlatmanızdır” dedi. (Haber Merkezi)

