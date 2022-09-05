

İlimizin önemli firmalarından Uğur Grup’ta İthalat İhracat Müdürü olarak görev yapan Gökhan İnaç ile Melisa Kaşar için 2 Eylül akşamı Samsun yolu üzerindeki Beyaz Saray Düğün Salonu’nda kına gecesi yapıldı. Genç çiftin düğün töreni ise 3 Eylül 2022 akşamı Anitta Otel’de gerçekleştirildi.

Genç çiftin nikahının kıyıldığı gecede nikah şahitliklerini ise CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Uğur Grup Yönetim Kurumu Üyesi Yiğit Yıldırım ile Uğur Grup Finans Müdürü Mehtap Üstündağ yaptı.

Düğüne katılan çok sayıda davetli genç çifti kutlayarak mutluluklarına ortak oldular.



(Volkan SINAYUÇ)

