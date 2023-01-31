ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Mülkiyeti Melikgazi Belediyesi'ne ait Kazımkarabekir ve Anbar mahallelerinde bulunan 17 adet 3+1 ve 12 adet 2+1 daire, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre açık teklif usulüyle satılacak.

İhale 8 Şubat 2023 Çarşamba günü saat 15.00’te Belediye Tiyatro Salonunda yapılacak. İhale şartnamesi Melikgazi Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nden, www.melikgazi.bel.tr internet sayfasından ve yapılı taşınmazlar ile ilgili bilgiler Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

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