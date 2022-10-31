ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Kayseri İli Melikgazi Belediye Başkanlığı mülkiyetindeki 17 daire, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulüyle satılacak.

İhale 9 Kasım 2022 Çarşamba günü saat 15.00’te Belediye Tiyatro Salonunda yapılacak. İhale Şartnamesi, Melikgazi Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nden, www.melikgazi.bel.tr internet sayfasından ve yapılı taşınmazlar ile ilgili bilgiler Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

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