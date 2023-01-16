Çorum’da özellikle ulaşım sektörünün tanınmış isimlerinden Ulaş A.Ş eski Başkan Yardımcısı Zafer Bolat’ın kızı Melike evlilik yolunda ilk adımı atarak Ali Can Bolat ile nişanlandı.

Zafer-Selda Bolat çiftinin kızları Melike ile Harun-Huriye Bolat’ın oğlu Ali Can önceki gün nişanlandı. Belediye Düğün Salonu’nda düzenlenen nişan törenine katılan Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın çiftin nişan yüzüklerini taktı. Başkan Aşgın genç çifti ve ailelerini tebrik ederek hediye verdi.

(Volkan SINAYUÇ)

