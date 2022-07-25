Hürriyet Meydanı’nda geçtiğimiz Çarşamba günü yapılan kortej ve açılış töreni ile start alan Hitit Fuar ve Festivali etkinlikleri kapsamında özellikle Kadeş Barış Meydanı, Fuar Alanı ve Saat Kulesi önünde düzenlenen halkoyunları, Mehter ve Bando gösterileri vatandaşın takdirini topladı.

Çorum Belediyesi Mehter ve Bando takımının 4 gün boyunca çok sayıda bölgede etkinlikler düzenlediği Hitit Fuar ve Festivali kapsamında ayrıca Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ile Bayat Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü halkoyunları ekipleri farklı bölgelerden derledikleri oyunlarla izleyenlerden büyük alkış aldı.

Vatandaşlar hem buradaki gösterileri izledi hem de telefonlarıyla bol bol görüntü alarak sosyal medya hesaplarından paylaştı.



(Volkan SINAYUÇ)

