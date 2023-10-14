Tahmini Okuma Süresi: dakika

Programın ilk günü ev sahibi okulun öğretmen ve öğrencileri, misafirleri okulda karşıladı, haftalık program hakkında bilgi verdi ayrıca Romanya’yı tanıttı. Öğrenciler programda kendi ülkelerindeki “Yenilenebilir Enerji Kaynakları” konulu sunumlarını yaparak diğer ülke öğrencilerini bilgilendirdiler.

Programa katılan öğretmenler proje konusunda farkındalığın artırılması adına neler yapılabileceği konusunda da istişarede bulundu. Programa katılan okullar ayrıca “yeşil enerji” konulu çeşitli geziler yaptılar.