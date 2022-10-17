Mehmetçik Anadolu Lisesi, 2013 yılından beri Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı’nca desteklenmeye değer bulunmuş ve kabul edilmiş 43 projesi ile sadece Çorum’da değil tüm Türkiye’de adını ilk sıralara yazdırmış bir eğitim kurumu oldu. Okulda halen 8 Erasmus+ projesi yürütülüyor.

Mehmetçik Anadolu Lisesi, Erasmus+ projeleri ve projelerin etkinlikleri ile Çorum’u dünyaya tanıtıyor. Avrupa’nın dört bir yanından Çorum’a gelen öğretmen ve öğrenciler, Türk gelenek ve göreneklerine hayran ve gözleri yaşlı bir şekilde evlerine dönüyorlar.

Çorum halkı için de Mehmetçik Anadolu Lisesi, adeta dünyaya açılan bir kapı gibi. Yüzlerce öğretmen ve öğrencinin yurt dışı hareketliliklerine katıldığı okulda, çok kültürlü bir hava esiyor. Okulun duvarları, proje etkinlikleri ile dolu. Erasmus+ projelerinin okulun öğrencilerini eğitim ve öğretime güdülediğini, Mehmetçik Anadolu Lisesini tercih eden öğrenci sayısının her geçen gün arttığını belirten İngilizce öğretmeni Melike Dibo, çalışmalarının karşılığını almanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

(Haber Merkezi)

