Mehmetçik Anadolu Lisesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, öğretmenlerin ve öğrencilerin tasarruflu su tüketimi eğitimi için geliştirilecek öğretim materyallerini kullanmayı geliştirmeleri amacıyla ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından da hibelendirilen “Yaşam için su tasarruf yapmaktan asla vazgeçmeyin. Okullardaki gerçek su savaşçıları” isimli projesi hayata geçirildi.

Avrupa Birliği Bakanlığı Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca yürütülen ve Erasmus+ kapsamında Avrupa Komisyonunca desteklenen projede Türkiye’nin yanı sıra İspanya, Romanya, Çekya ve Fransa’dan öğretmenler ve öğrenciler, Yunanistan’ın Girit adasındaki Lykeio of Agios Nikolaos Lisesi’ni ziyaret etti.

Tasarruflu su tüketimi eğitimi için geliştirilecek öğretim materyallerini kullanarak öğrencilerde ve yetişkinlerde su bilinci oluşturmayı hedefleyen proje kapsamında öğretmenler ve öğrenciler; Agios Nikolaos Belediyesi temsilcisi tarafından ortak alanların işlevsel ve çevresel iyileştirilmesi için kentsel yeşil alanlarda sulama suyunun yönetimi ve tasarrufu için akıllı sulama sistemlerini tanıdılar. Aposelemi Barajını ve Agios Nikolaos Biyolojik Su Arıtma Ünitesini ziyaret ettiler. Adada kullanılmış suların arıtılıp yeniden kullanımı, yağmur sularının depolanması ve gereksiz su kullanımının önüne geçilmesini içeren çalışmaları da incelediler. Okula gelen uzman bir agronomist tarafından kuraklığa dayanıklı bitkiler ve zeytin ağacı yetiştiriciliği hakkında bilgi edinip ağaç diktiler.

Girit adasının kültürünü de tanıyan proje ekibi Knossos Arkeolojik Sit Alanını, Lassithi Platosu'ndaki dünyanın ilk Yel Değirmenlerini ve Neapolis kasabasındaki Folklor ve Tarih Müzesinide gezdiler.

(Haber Merkezi)

