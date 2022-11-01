Türkiye ile birlikte proje ortakları olan Romanya, Portekiz, Polonya ve İtalya’daki okullarla birlikte proje çalışmalarına katılan Mehmetçik Anadolu Lisesi öğretmenleri bu kapsamda İtalya’daki yenilenebilir enerji kaynakları, organik tarım, yenilenebilir enerji kaynaklarının ülke ekonomisindeki yeri hakkında bilgi edindi. Ayrıca, Türkiye’deki yenilenebilir enerji kaynakları hakkında da sunum yaptı.

Proje kapsamında Mehmetçik Anadolu Lisesi’nden yapılan açıklamada; “Yenilenebilir Enerji kaynakları yerli kaynakların kullanımı veya alternatif enerji kaynaklarının kullanımıdır. Bu sistemin en büyük faydası çevre kirliliğinin azalmasıdır. Yeşil enerji yenilenebilir enerji için alternatif bir terimdir. Yeşil enerji ürünleri dünya çapında birçok elektrik piyasasında yaygınlaşmıştır. Tüm bunlar göz önüne alındığında projemizin amacı yeşilin kullanımına yönelik olumlu bir tutum oluşturmaktır. Aynı zamanda amacımız ortak kuruluşlarla birlikte kirliliğe karşı mücadele etmek, yenilenebilir kaynakların geliştirilmesini teşvik etmek ve kolaylaştırmaktır” denildi.

(Nurdan AKBAŞ)

