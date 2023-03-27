Almanya koordinatörlüğünde Çorum, Kocaeli, İspanya ve Macaristan’daki okullardan toplam 10 öğretmen ve 20 öğrencinin katıldığı proje hareketliliği 13-17 Mart 2023 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında okulu ve okulun öğrencilerini tanıyan katılımcılar hep birlikte seramik boyayıp proje duvarını renklendirdiler. Ardından Valaderes Belediye Başkanı’nı ziyaret ettiler. Mehmetçik Anadolu Lisesi Müdürü Murat Ökten Belediye Başkanına leblebi hediye ederek Çorum’u tanıttı.

(Haber Merkezi)